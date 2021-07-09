Думскую башню на Невском проспекте в Петербурге откроют для посещения 6 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Думскую башню в Санкт-Петербурге, одну из архитектурных доминант Невского проспекта, откроют для посещения 6 сентября, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский на своей странице во "ВКонтакте". Событие будет приурочено к 30-летию переименования города в Санкт-Петербург.

"Уже 6 сентября мы откроем для посещения Думскую башню. В этот день мы отметим 30-летие со дня переименования нашего города в Санкт-Петербург. И в качестве подарка петербуржцы и туристы смогут полюбоваться великолепным видом с уникальной доминанты в самом сердце города", - говорится в сообщении Пиотровского по итогам выездного осмотра помещений на Думской улице, 1-3.

Отмечается, что в помещениях на Думской предполагается открыть мультимедийный культурный центр, где будут представлены разные виды искусства - от классической музыки до перформанса. "В ближайшее время мы утвердим его концепцию и приступим к ремонтно-реставрационным работам. Здание будет закреплено за центром музыкальной культуры "Чайковский", - рассказал Пиотровский.

Вице-губернатор добавил, что долгое время вопрос развития площадки не решался. В разные годы в комплексе располагалось отделение Сбербанка, филиал Детской филармонии, администрация Исаакиевского собора.

Комплекс зданий Городской думы был построен у Гостиного двора в 1799-1804 гг. Его украшает башня в стиле итальянской кампанилы - одна из высотных доминант Невского проспекта. Изначально Думская башня имела функцию сигнальной - с нее предупреждали о пожарах. На ней расположены одни из самых старых и точных городских часов.

В зале общих собраний Городской думы (Александровском) проводились заседания, лекции и концерты. Сохранились воспоминания о том, что здесь читали свои произведения Федор Достоевский, Александр Блок и Сергей Есенин, проводило концерты Русское музыкальное общество, созданное Антоном Рубинштейном.