Суд 4 августа рассмотрит жалобы Twitter на штрафы на сумму 19 млн рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы 4 августа рассмотрит жалобы компании Twitter на решение оштрафовать ее на 19 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуримчук.

"Жалобы Twitter на решения по шести протоколам по статье об отказе удалить запрещенную информацию будут рассмотрены судом 4 августа", - сказала она.

Мировой суд Москвы оштрафовал Twitter в общей сложности на 19 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Суд признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

В начале апреля мировой судебный участок №422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем протоколам, составленным по той же самой статье. Причиной стал отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции протеста.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Нарушение влечет штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.