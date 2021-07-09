В СФ считают, что законопроект МВД сделает многие процедуры более понятными для мигрантов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Разработанный МВД законопроект, предусматривающий изменения в миграционных правилах, включая отказ от разрешения на временное проживание, сделает многие процедуры для мигрантов более понятными. Об этом в пятницу ТАСС заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"Законопроект предполагает реформу правил и регламентов срочного и бессрочного пребывания иностранных граждан на территории России с различными целями, начиная от трудоустройства и заканчивая лечением. Многие процедуры предлагается упростить, сделать более понятными и прозрачными, в том числе для тех людей, для которых русский язык не является родным", - сказала она, комментируя инициативу.

По словам сенатора, очень важно при этом максимально использовать цифровые технологии как для подачи документов иностранцами в органы государственной власти по вопросам миграции, так и для их правового просвещения.

"В любом случае серьезная реформа правил пребывания иностранцев на территории Российской Федерации должна найти свое отражение на портале правового просвещения, разработкой которого занимается Минюст Российской Федерации. Цифровые технологии должны быть задействованы в полном объеме, чтобы мы не просто переименовали и насытили новым смыслом правовые режимы для мигрантов, но и досконально разъяснили суть изменений пребывающему в нашу страну иностранному гражданину", - подчеркнула Рукавишникова.

Парламентарий добавила, что процедуры общественного обсуждения, принятия и реализации этого законопроекта потребуют постоянного информационного сопровождения.

Об инициативе МВД

Ранее стало известно о том, что МВД России подготовило законопроект, авторы которого предлагают отказаться от разрешения на временное проживание. Вместе с тем проект закона предусматривает введение трех миграционных режимов пребывания в России для иностранцев, в рамках которых они могут законно находиться в стране. Кроме этого, МВД предлагает ввести на территории России правоохранительный режим контролируемого пребывания для иностранных граждан, лишенных основания находиться в стране, с целью предупреждения совершения ими новых правонарушений.

Межведомственная комиссия при МВД будет принимать решение о предоставлении права на постоянное проживание иностранного гражданина на территории России, говорится в проекте. Законопроектом определены основания и условия для предоставления иностранным гражданам права на долгосрочное пребывание в стране. Документом предусмотрено появление электронных реестров трудовых мигрантов и работодателей, а также обязанность для мигрантов, прибывших в РФ на долгий срок, в течение 30 дней подтвердить отсутствие наркозависимости и ВИЧ-инфекции.