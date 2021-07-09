Тринадцать детей, возвращенных из Сирии, переданы родственникам в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Тринадцать детей в возрасте от двух до 17 лет, вывезенных из сирийских лагерей, переданы родственникам в Дагестане. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова.

Самолет Министерства обороны РФ 3 июля доставил из Сирии в Россию еще 23 российских ребенка.

"13 детей из Дагестана. Все они в установленном законом порядке переданы законным представителям - опекунам и попечителям из числа ближайших кровных родственников. <...> До этого они проходили полное медицинское обследование в Москве, <...> все дети относительно здоровы, серьезных проблем не выявлено. Все они сейчас дома, кроме одной семьи, которая еще в пути", - сказала собеседница агентства.

Ежова отметила, что возраст детей составляет от 2 до 17 лет. По ее словам, всем им окажут дальнейшую помощь уже в республике. Так, за каждым ребенком будут закреплены психолог, социальный педагог, врач, представитель правоохранительных органов и духовенства.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по установлению места нахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Работа осуществляется по поручению президента РФ. За это время на родину из Ирака и Сирии возвращен 341 ребенок.