Фадеев сообщил, что у СПЧ есть вопросы к законопроекту МВД о миграции

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. У Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) есть вопросы к разработанному законопроекту МВД, предусматривающему изменения в миграционных правилах. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель СПЧ Валерий Фадеев.

"Коллеги сейчас тщательно анализируют этот законопроект <…>. Есть довольно много таких вопросов, которые требуют тщательного изучения и консультаций с МВД и с теми, кто готовил законопроект, потому что может оказаться, что естественные права мигрантов будут ущемлены", - сказал он.

"Предполагается, что депортация может быть осуществлена без решения суда, то есть по решению полиции. Депортация может быть пожизненной за тяжелые статьи, скажем, за наркотики, но в то же время за статьи за мелкое хулиганство. Например, за нецензурную брань в общественном месте пожизненная депортация возможна, как говорят мне коллеги", - добавил председатель СПЧ.

Также Фадеев отметил, что по словам членов СПЧ в случае просроченного срока оплаты патента "или даже в случае простого сбоя в системе обновления сведений о платежах мигрант может лишаться прав и, соответственно, подвергаться депортации"."Дело не в том, что мигранты не должны платить налоги или не платить патенты, или имеют возможность нарушать законодательство - нет, не в этом дело. Дело в том, что важно соблюдать процедуры таким образом, чтобы минимизировать, исключить неправомерные действия со стороны правоохранителей", - считает он.

В этой связи Фадеев сообщил, что СПЧ планирует на следующей неделе подготовить документ по законопроекту МВД о миграции. "Мы готовы взаимодействовать с исполнительной властью и соответствующими институтами, чтобы дать свои предложения", - подчеркнул он.

О законопроекте

Ранее стало известно о том, что МВД России подготовило законопроект, авторы которого предлагают отказаться от разрешения на временное проживание. Вместе с тем проект закона предусматривает введение трех миграционных режимов пребывания в России для иностранцев, в рамках которых они могут законно находиться в стране. Кроме этого, МВД предлагает ввести на территории России правоохранительный режим контролируемого пребывания для иностранных граждан, лишенных основания находиться в стране, с целью предупреждения совершения ими новых правонарушений.

Межведомственная комиссия при МВД будет принимать решение о предоставлении права на постоянное проживание иностранного гражданина на территории России, говорится в проекте. Законопроектом определены основания и условия для предоставления иностранным гражданам права на долгосрочное пребывание в стране. Документом предусмотрено появление электронных реестров трудовых мигрантов и работодателей, а также обязанность для мигрантов, прибывших в РФ на долгий срок, в течение 30 дней подтвердить отсутствие наркозависимости и ВИЧ-инфекции.