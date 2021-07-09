Общество "Знание" проведет в 2021 году конкурс лекторов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российское общество "Знание" намерено в 2021 году в целях расширения круга популярных спикеров для молодежной аудитории провести конкурс "Лига лекторов". Об этом сообщил директор общества Максим Древаль, слова которого в пятницу приводит пресс-служба форума "Территория смыслов ".

"Чтобы охватить молодежную аудиторию России, необходимо постоянно расширять круг авторитетных, вдохновляющих спикеров. Поэтому мы решили сделать конкурс для выявления лекторов по всей стране с крутыми призами для них", - сказал он.

По словам Древаля, "общество "Знание" предоставит самым авторитетным кандидатам возможности обучения, доступ к новой аудитории, помощь в цифровизации контента, а также продвижение на федеральном уровне".

Кроме того, в сентябре общество планирует дать старт премии "Знание". "Мы хотим ежегодно награждать самых крутых лекторов, компании, вузы, школы - тех, кто внес наибольший вклад в просветительскую деятельность", - подчеркнул директор.

"Территория смыслов" проходит с 2015 года, до 2018 года форум проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье.