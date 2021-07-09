Вспышку АЧС впервые выявили в личном подсобном хозяйстве в Курской области

КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Вспышку африканской чумы свиней (АЧС) впервые зафиксировали в Курской области на территории личного подсобного хозяйства, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Африканская чума свиней выявлена в деревне Жерновец Золотухинского района. Впервые в Курской области вирус АЧС обнаружили в личном подсобном хозяйстве. Эпизоотический очаг определен сегодня решением специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных на территории Курской области", - говорится в сообщении.

Специалисты определили угрожаемую зону и зону наблюдения, на дорогах в районе населенного пункта, где выявлена АЧС, выставили круглосуточные контрольно-пропускные посты с дезбарьерами. В ближайшие дни в зоне наблюдения по АЧС проведут переучет поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.