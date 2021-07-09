В мире впервые с начала июня выявили более 3 млн заболевших COVID-19 за неделю

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных за последние семь дней случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 млн, следует из подсчетов ТАСС. Это произошло впервые с начала июня.

В предыдущие две недели на планете выявляли по 2,6 млн новых случаев. Заболеваемость, которая стала снижаться в Латинской Америке, вновь растет в Европе, Азии и Африке.

При этом смертность остается на сравнительно низком уровне: уже три недели подряд число умерших за семь дней не превышает 60 тыс.

ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за неделю.

Новый подъем - Европа, Азия, Африка

Ситуация стала ухудшаться в крупнейших странах Европы. Так, в Великобритании, где еще в середине июня выявляли менее 10 тыс. заболевших в сутки, сейчас подтверждают уже свыше 32 тыс. новых случаев.

Резко возросли темпы распространения инфекции в Испании: в четверг власти королевства, в котором с конца мая до конца июня выявляли 3 тыс. инфицированных в день, сообщили о 17,3 тыс. заразившихся, что стало максимумом с февраля. На этом фоне Германия уже объявила Испанию зоной риска - прибывающим оттуда теперь придется отправляться на карантин.

Увеличивается число выявляемых случаев и во Франции. На прошлой неделе там подтверждали в среднем 2,5 тыс. заражений в сутки, а к концу этой - уже 4,4 тыс.

Среди азиатских стран продолжается развитие эпидемического процесса в Индонезии - там суточные показатели дошли уже до 38 тыс. случаев в день. Новые вспышки регистрируют в Иране, где в четверг стало известно о максимальном с середины апреля числе заболевших, и Таиланде.

Кроме того, продолжает ухудшаться положение в Южно-Африканской Республике. Ежедневно в стране выявляют уже свыше 20 тыс. инфицированных.

Ситуация в Латинской Америке

Заболеваемость снижается практически во всех латиноамериканских странах, где в мае она резко росла. В Бразилии за неделю подтвердили 340 тыс. новых случаев заражения - почти на 40 тыс. меньше, чем за предыдущие семь дней.

В Аргентине темпы распространения инфекции за неделю снизились сразу на 20%. Сейчас число заболевших растет примерно на 17 тыс. в сутки против 41 тыс. в конце мая.

В Колумбии снижение заболеваемости пока не так значительно: если в предыдущие семь дней там выявляли порядка 30 тыс. заразившихся в день, то в последние - около 26 тыс.

Исключением стала Мексика, где рост заболеваемости за неделю составил почти 25%. В четверг власти страны сообщили о 8,5 тыс. инфицированных, это максимум с конца февраля.

Смертность

Смертность снижается практически во всех странах, где в конце весны - начале лета она была на пике. В Бразилии, где полмесяца назад регистрировали по 2 тыс. летальных исходов в сутки, сейчас в день умирают менее 1,5 тыс. заболевших.

В Индии смертность за неделю сократилась на 20%, в последние дни там фиксируют примерно 0,8 тыс. летальных случаев в сутки. В Аргентине две недели назад от COVID-19 умирали около 0,7 тыс. человек в день, а сейчас - уже менее 0,5 тыс.

Обратная ситуация в России - там в последние четыре дня регистрируют более 0,7 тыс. летальных исходов, чего не было ни в первую, ни во вторую волну эпидемии.

Высокой остается смертность в Колумбии, где ежедневно умирают около 0,6 тыс. заразившихся. В ЮАР она выросла до максимума с начала февраля - немногим менее 0,5 тыс. смертей в сутки.