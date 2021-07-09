В Ленобласти запрещены массовые мероприятия без антиковидных документов у участников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое постановление об ограничениях, связанных с пандемией, в котором запретил проводить массовые мероприятия, если все их участники не предоставят сертификаты о вакцинации или документы, подтверждающие отсутствие коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"До 1 августа в "красной" зоне запрещены любые массовые мероприятия, в "желтой" и "зеленой" - только при наличии у всех участников сертификатов о вакцинации, справок о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании или ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

В Ленобласти действует принцип "светофора", когда меры различаются для отдельных районов и населенных пунктов в зависимости от ситуации с заболеваемостью. В случае изменения ситуации районы переходят из одной зоны в другую с соответствующими ограничениями. По новому постановлению, Приозерский район перешел из "красной" в "желтую" зону.

На территории Ленинградской области с 12 июля до 1 августа приостановлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей в "красной" зоне, семейные мероприятия в "красной" зоне в кафе и ресторанах можно проводить с участием до 10 человек, в "желтой" - до 15 человек, если больше - обязательно со справками. Аналогичные правила действуют для отделов ЗАГС. В "красной" зоне запрещены торговые ярмарки, передвижные цирки, работа детских развлекательных центров и игровых комнат.

В постановлении также указано, что с 1 августа работать в социальных учреждениях могут только сотрудники с антиковидными документами.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 50 695 человек, выздоровели 45 479, умерли 1 854. За минувшие сутки в регионе выявили 239 случаев заражения. Количество жителей Ленинградской области, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, превысило 200 тысяч человек, что составляет порядка 10% населения региона.