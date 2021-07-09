Астраханские власти вводят ограничения в связи ухудшением эпидобстановки в регионе

АСТРАХАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе вводят ряд ограничений, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Игорь Бабушкин.

"Актуальная статистика показала, что темпы роста числа заболевших превышают прошлогодние. Новый штамм в четыре раза заразнее, кроме того, дает тяжелые осложнения. В реанимацию попадают 7% госпитализированных. Это вдвое выше статистики 2020 года. По моему распоряжению в области увеличиваем число ковидных коек до 1 600, сейчас их 1 300. Запас всех необходимых медикаментов у нас есть. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора вынуждены принять ряд ограничений, которые вступят в силу в понедельник ,12 июля: снизить предельное количество зрителей на массовых, спортивных мероприятиях, в кинотеатрах и театрах с 75% до 50%, ограничить работы кафе и ресторанов до 23:00, запрет не касается точек питания на вокзалах и в аэропорту. Кафе и ресторанам разрешается работать навынос", - написал Бабушкин.

Он уточнил, что с 8 августа при посещении спортобъектов, ресторанов и кафе, заведений культуры необходимо будет предъявлять QR-код привитого, переболевшего или ПЦР-тест.

Для заселения в санатории, гостиницы и турбазы региона необходимо иметь один из перечисленных документов: сертификат о сделанной прививке (оба компонента вакцины), ПЦР с отрицательным результатом (с давностью сдачи анализа не более трех дней до вселения) или справку о перенесенном заболевании COVID-19 - со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев.

По словам главы региона, "перечисленные ограничительные меры в первую очередь направлены на сохранение жизней и здоровья людей". "В очередной раз хочу напомнить - только вакцинация убережет нас от тяжелых последствий", - написал он.

С начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 37 889 случаев заражения COVID-19. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 844 человека. По данным на 9 июля, в Астраханской области более 50% жителей от числа подлежащих вакцинации в регионе прошли первый этап иммунизации от коронавирусной инфекции - это 206 456 человек, оба этапа иммунизации прошли 140 427 человек. За период прививочной кампании в регион поступило 233 762 дозы вакцины "Гам-ковид-вак", 6 070 доз вакцины "Эпиваккорона" и 830 доз вакцины "Ковивак".