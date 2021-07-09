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В Северной Осетии студентов медколледжа, работающих во время пандемии, зачислят в институт

Средства на обучение студентов-медиков, работающих в "красной зоне", будут выделены из государственного бюджета РФ

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июля. /ТАСС/. Студенты Северо-Осетинского государственного медицинского колледжа, работавшие в госпиталях во время пандемии, получат целевые направления на обучение в Северо-Осетинской государственной медицинской академии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Студенты Северо-Осетинского государственного медицинского колледжа, работавшие в ковидных госпиталях республики во время пандемии, получат целевые направления на обучение в Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА). Подготовить в кратчайшие сроки трехсторонние соглашения между правительством РСО - Алания, СОГМА и каждым из 24 студентов-медиков сегодня поручил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло", - говорится в сообщении.

Средства на обучение студентов-медиков, работающих в "красной зоне", будут выделены из государственного бюджета РФ.

Сергей Меняйло отметил, что молодым специалистам, рискующим жизнью в "красной зоне", необходимо обеспечить преимущество при поступлении в вуз, поэтому вопрос о предоставлении им целевых мест должен быть решен незамедлительно.

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