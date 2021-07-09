Глава Коми опроверг информацию о пациентах с тромбозами после вакцинации от коронавируса

СЫКТЫВКАР, 9 июля. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о пациентах с тромбозами после вакцинации от коронавируса. В республиканском кардиодиспансере находится всего один пациент с тромбозом, и его хроническое заболевание никак не связано с вакцинацией, сообщил глава региона.

"Еще один комментарий, цитирую: "у нас кардиодиспансер, оказывается, забит пациентами с тромбозами после вакцинации". Я навел справки, у нас в кардиодиспансере на сегодня один пациент с тромбозом, причем это никак не связано с вакцинацией, это хронический больной", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на странице республики "ВКонтакте".

Глава региона также не согласился с данными о том, что, как только люди стали активно вакцинироваться, появилось много больных коронавирусной инфекцией и госпитализированных. "По всей стране вакцинировано полностью 18,5 млн человек. Заболели от этого количества от 0,4 до 0,7% в зависимости от того, какой вакциной человек прививался, заболели в легкой форме. Госпитализированных - от 0,01 до 0,1%. По республике Коми цифры еще скромнее: заболело в легкой форме 0,2%, а госпитализация потребовалась 0,01%", - привел данные глава Коми.

Он предупредил, что власти усиливают работу рейдов по соблюдению масочного режима в общественных местах, на транспорте. Штраф за его нарушение - от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

На 9 июля в регионе выявлено 48 969 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 284 человека. Выздоровели 45 414 человек, умерли 1 065 человек, в том числе семь пациентов за сутки. Развернуто 2 516 коек, из которых 75% занято. Привито первым компонентом 152 271 человек, или почти 19% населения региона, завершили иммунизацию более 112 тыс. человек.