Музей блокады в Петербурге открыл выставку о летчиках Ленинградского фронта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Выставка "Защитники Ленинградского неба", посвященная подвигам летчиков Ленинградского фронта в Великой Отечественной войне, открылась в пятницу в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, передает корреспондент ТАСС. На выставке представлены работы фронтового художника Анатолия Яр-Кравченко, а также форма, награды, документы и личные вещи летчиков Ленинградского фронта.

"Мы хотели показать историю защиты Ленинграда, защиты Ленинградского неба через творчество такого художника, как Анатолий Никифорович Яр-Кравченко, который по долгу службы оказался в авиационных войсках, принимал участие в защите Ленинграда. Его окружали летчики, он с ними много общался и много про них знал. Основной темой его работ в период Великой Отечественной войны стали летчики и их быт, жизнь и работа. На нашей выставке представлено более 50-и работ", - сообщила заведующая научно-просветительским отделом Государственного мемориального музея обороны Ленинграда рассказала Юлия Буянова.

Яр-Кравченко до войны получил художественное образование, закончил Академию художеств, работал в стиле социалистического реализма и реализовал себя как портретист. Во время войны он проходил службу в авиационных частях 13-й воздушной армии Ленинградского фронта. Он был маскировщиком, стрелком-радистом и художником редакции армейской газеты "Атака", в которой печатались его работы, посвященные суровым будням защиты Ленинграда. Его рисунки издавались в виде фронтовых альбомов, портреты Героев Советского Союза тиражировались в виде почтовых открыток.

В художественном наследии Анатолия Яр-Кравченко 540 образов летчиков Ленинградского и других фронтов. Он был одним из самых востребованных рисовальщиков-портретистов в Советском Союзе и автором сотен почтовых марок. Именно ему впоследствии было доверено написать первый портрет Юрия Гагарина после его возвращения из полета.

Как отметила главный хранитель музея обороны и блокады Ленинграда Елена Харлашова, работы для выставки были представлены дочерью художника Натальей Талавира. В экспозицию вошли также вещи летчиков, трудовые книжки, медали и документы, среди которых книга учета боевой деятельности, отражающая весь боевой путь с первого дня войны до последнего. В нее начальники штабов вписывали налеты, личные победы и достижения. Также на выставке представлены фронтовые письма.