Бывший замдиректора "Военторга" Тейф и его экс-супруга выплатят властям США $5,9 млн

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель директора "Военторга" Леонид Тейф, приговоренный в США к пяти годам тюремного заключения, и его экс-супруга Татьяна Тейф согласились передать властям США имущество на общую сумму $5,9 млн. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу Министерством юстиции США.

Как следует из документа, Леонид Тейф и Татьяна Тейф "передадут активы на $5 900 241", согласно условиям заключенной ранее ими сделки со следствием. По информации, поступившей в электронную базу федерального суда Восточного округа штата Северная Каролина, будут разморожены некоторые их активы, доступ к которым заблокировали ранее власти США.

Леонид Тейф в пятницу был приговорен к пяти годам тюремного заключения. В марте он признал себя виновным по трем пунктам обвинений, предъявленных ему властями США. Он, в частности, сообщил, что в мае 2018 года дал взятку в размере $10 тыс. сотруднику Министерства внутренней безопасности США в попытке добиться депортации из страны третьего лица. Кроме того, Тейф признал себя виновным в предоставлении ложных сведений при въезде в США по иммиграционной визе, а также в том, что в 2012 году не сообщил Налоговой службе США о наличии зарубежных финансовых активов.

После выхода из тюрьмы Тейф, как ожидается, будет депортирован в Белоруссию. Если власти этой страны его не примут, то его депортируют в Израиль или Россию. У него есть гражданство этих трех стран, отмечается в базе. Власти США согласились снять с Тейфа целый ряд обвинений. В их числе те, которые касаются отмывания денег и организации наемного убийства.

Экс-супруга бывшего заместителя директора "Военторга", как следует из документов, в пятницу была приговорена к тому сроку, который она уже находилась под стражей в США. Это означает, что ей более не придется отбывать тюремное заключение. Ей также предписано в течение трех лет находиться под особым надзором в США. Татьяна Тейф ранее признала вину в том, что предоставляла американским властям заведомо ложную информацию, другие обвинения в отношении нее были сняты. Информации о ее депортации Минюст США не приводит.

Родившийся в Белорусской ССР Тейф въехал в США в 2010 году. Согласно материалам дела, у него была недвижимость в Северной Каролине. Он был арестован в декабре 2018 года - тогда же вместе с Татьяной Тейф предстал перед судом в Северной Каролине. Им, а также еще ряду лиц, инкриминировались, в частности, сговор с целью легализации преступно нажитых средств и соучастие в нарушении иммиграционного законодательства США, в том числе попытки получить вид на жительство путем предоставления ложных данных о себе.