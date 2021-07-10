Путин пожелал выпускникам вузов мечтать и никогда не сдаваться

НОВО-ОГАРЕВО, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил выпускников вузов, что в стране для них открыты все дороги. Глава государства признался, что верит в будущие победы молодых специалистов.

"Хочу пожелать каждому из вас обрести свой собственный, неповторимый путь, свое подлинное призвание", - обратился Путин к выпускникам высших учебных заведений в субботу, когда проходит Всероссийский студенческий выпускной. Он признал, что найти призвание "не всегда выходит сразу, с первой попытки". "Но здесь главное - не сдаваться, и тогда вы обязательно найдете дело, в котором по максимуму раскроются ваши знания, способности, лучшие человеческие качества и которым сможете по-настоящему гордиться, потому что это дело идет во благо людям, служит всей России", - посоветовал президент.

"Дерзайте, всегда учитесь и не переставайте мечтать. В России перед вами сейчас открыты все дороги, все возможности", - сказал глава государства выпускникам. И добавил: "Верю в ваши будущие победы".

Путин заметил, что для выпускников "студенческая пора - яркая, незабываемая - остается позади, начинается совершенно новый этап, где многое, практически все, будет зависеть от них самих, где они сами будут ставить перед собой задачи, определять планку своих будущих достижений". Он уверен, что молодые специалисты сумеют "добиться очень многого".

"В этом году, в Год науки и технологий, студенческий выпускной проходит под девизом "С наукой в сердце". В современном мире действительно очень важно постоянно искать и получать новые знания, навыки, всегда быть в курсе самых передовых решений в своей профессиональной сфере, уметь их внедрять, применять, причем это относится практически ко всем специальностям", - полагает президент. Глава государства не сомневается, что "целеустремленные, всерьез настроенные на успех молодые люди к такому вызову постоянного обучения абсолютно готовы". "Ценность знаний, саморазвития для вас, для вашего поколения безусловна, поэтому будем и дальше развивать системы, платформы, способные помочь вам в профессиональном росте, оказывать поддержку вашим идеям, инициативам, в том числе общественным, добровольческим", - пообещал глава государства.

Он поздравил выпускников с завершением учебы, а их преподавателей поблагодарил "за огромный, очень значимый труд в интересах будущего государства". Путин надеется, что бывшие студенты сохранят на всю жизнь уважение и признательность педагогам, будут "беречь и ценить студенческую дружбу".