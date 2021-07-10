Гостиницы Кубани готовы организовать вакцинацию туристов

"Мы уже пытались организовать у себя вакцинацию для сотрудников - не разрешили, мы вызывали выездные бригады, для того, чтобы медики поликлиники сделали. <…> Разрешат ли нам прививать туристов - мы готовы это сделать, но надо подумать хватит ли вакцины, если разрешат, мы бы хотели на своей базе организовать вакцинацию", - сказала ТАСС председатель Анапской региональной курортной ассоциации Вера Севрюкова.

Власти Кубани разрешили отелям и госитиницам принимать с 1 августа невакцинированных гостей при условии, что в течение трех дней они поставят прививку от коронавируса.

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. В Краснодарском крае туристов готовы вакцинировать в отелях, гостиницах и санаториях, чтобы принимать гостей согласно новым правилам о размещении. Об этом ТАСС сообщили представители отрасли.

Сочинский санаторий "Металлург" планирует организовывать для туристов вакцинацию в действующих прививочных пунктах, так как поставить прививку от коронавируса у себя пока не может - нет лицензии на вакцинацию. "Мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора, но гостей будем отвозить, у себя делать не будем, потому что нужна специальная лицензия. Если ее нет - это нарушение закона", - подчеркнула генеральный директор санатория Елена Бойко

Об опыте курортов

О готовности вакцинировать туристов сообщили ТАСС в санатории "Октябрьский" в Сочи. Как подчеркнула директор санатория Ольга Заславская, пункт вакцинации, где ставили прививку сотрудникам, готов принимать туристов по заявкам. Первые гости уже поставили прививку 5 июля.

"Сейчас всех людей, кто хотел, мы привили. <…> Составляется заявка в поликлинику, присылают двух медсестер, врача. 5 июля мы уже приступили (к вакцинации туристов)", - сказала Заславская.

По ее словам, туроператоры пока не информируют их о том, что туристы хотят вакцинироваться на курорте, но надеются, что систему наладят, чтобы понимать необходимое число вакцины.

Пункт вакцинации на курорте "Красная Поляна" появился еще в прошлом летнем сезоне, тогда же началась вакцинация персонала. Прививки ставят в Центре функциональной медицины, прививку там делают бесплатно. Как сообщили ТАСС в пресс-службе курорта, вакцинироваться там может любой желающий.

По словам представителей отрасли, новые послабления мер на Кубани несколько снизили количество отмен бронирований и предполагают, что возможность привиться на курортах положительно скажется на ситуации с туристическим сезоном. Так, заместитель генерального директора туроператора "Алеан" Дмитрий Попов пояснил ТАСС, что такое решение властей решит проблему тех гостей, кто хочет привиться, но не успевал это сделать.

"У нас есть три категории туристов - это те, кто привился, те, кто хотят привиться, но не успевают и те, кто прививаться не хочет. И сейчас две из трех категорий курорты могут принять. Главное, чтобы не было перебоев с вакциной, а то будет странно, если турист хочет (привиться), отель хочет (привить), а вакцины нет", - сказал Попов.

О ситуации

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлили до 1 октября. С 1 июля гостиницы и отели Кубани заселяют гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса. В соответствии с предыдущей редакцией постановления губернатора, с 1 августа гостиницам и отелям предписали размещать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. В постановление планируется внести изменения в ближайшее время. ПЦР-тесты в гостиницах и отелях на Кубани не будут требовать у детей в возрасте до 14 лет.

9 июля глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что совместно с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой принял решение о том, что с 1 августа курорты Краснодарского края продолжат заселять отдыхающих с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться от коронавируса в течение трех дней со дня заселения.