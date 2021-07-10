Музей блокады в Петербурге открыл выставку о начале битвы за Ленинград на Лужском рубеже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Выставка "На подступах к Ленинграду. Лужский рубеж", посвященная строительству укреплений и боям на оборонительном рубеже от Нарвского залива до озера Ильмень, открылась в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда к 80-летию начала битвы за Ленинград в Великой Отечественной войне. Как сообщил ТАСС специалист научно-просветительского отдела музея блокады Виталий Бондарь, на выставке представлены документы военного времени, вооружение и предметы снаряжения участников строительства рубежа и боевых действий.

"Выставка посвящена 80-летию начала битвы за Ленинград, которое мы отмечаем 10 июля. Она небольшого формата, на ней мы постарались осветить два аспекта: кто строил и создавал линию обороны на подступах к Ленинграду, то есть гражданское население Ленинграда и Ленинградской области, и кто сражался в окопах Лужской оборонительной линии, бывшие гражданские люди, бойцы первой и четвертой дивизии народного ополчения, курсанты Ленинградских училищ, бойцы Красной армии. Подвигу этих людей, которые впервые сдержали натиск врага, и посвящена выставка", - пояснил Бондарь.

На выставке показаны образцы вооружения и снаряжения, принадлежавшие гражданскому населению, мобилизованному на строительство оборонительного рубежа, и тем, кто защищал Лужский рубеж в окопах. Среди экспонатов - инженерные боеприпасы и средства борьбы с немецкими танками, которые представляли наибольшую опасность при прорыве линии обороны. Например, гранаты РПГ-41, которые были разработаны в июле 1941 года на Ленинградском заводе "Северный пресс". Эти экспонаты предоставлены поисковыми отрядами Санкт-Петербурга и области, частными коллекционерами и фондами музея.

Бондарь отметил, что на выставке можно увидеть новые находки. К ним относится газета "Ленинградская правда", немецкие листовки, найденные на местах боев, спекшиеся от огня и спрессованные в один ком. К уникальным предметам можно отнести предвоенные и военные смертные медальоны, которые получали солдаты. В них помещался вкладыш с основной информацией о человеке, чтобы определить владельца в случае гибели.

Выставка дополнена книгой историка Александра Слесарчука "Архив уполномочен…".

"Моя книга посвящена "белым пятнам" обороны Ленинградского пехотного училища на Лужском рубеже. Здесь представлена историческая справка о действиях училища, составленная поисковым отрядом Петербурга", - сообщил автор.