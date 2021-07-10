В Московском зоопарке появился на свет птенец даурского журавля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московский зоопарк пополнился новым обитателем - там вылупился птенец даурского журавля, вид которого занесен в Международную Красную книгу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы в субботу.

"Птенец даурского журавля вылупился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Этот вид занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. По оценкам орнитологов, в дикой природе насчитывается всего около шести с половиной тысяч даурских журавлей, из них порядка 600 особей гнездятся на территории нашей страны", - говорится в сообщении.

Как отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, поскольку вид находится под угрозой исчезновения, его включили в международную программу "Сохранение журавлей Евразии". В рамках этой программы центр воспроизводства получил в 2002 году первую пару даурских журавлей. Они ежегодно приносили потомство, пять птенцов отправились в другие зоопарки. В 2020 году в центр прибыла новая пара редких журавлей, они быстро освоились в вольере и вскоре после переезда вывели птенца.

В рацион птиц в зоопарке входят корюшка и салака, личинки насекомых и саранча, куриные яйца, пророщенная пшеница, тертая морковь и специальный комбикорм. Посмотреть на птенца можно на коротком видео на mos.ru. В дальнейшем видеоролики о его жизни будут размещать на страницах Московского зоопарка в социальных сетях.

"В природе даурских журавлей можно встретить в Восточной Азии. Их родина - историко-географический регион Даурия, в который входят территории современных Бурятии, Забайкальского края и Амурской области, северо-восток Монголии и северо-восток Китая. Редкие птицы обитают в бассейнах рек Агуцы и Онон, в Хинганском заповеднике, а также вдоль берегов озера Ханка, рек Амур и Уссури, зимой они мигрируют на Корейский полуостров, в Японию и в восточный Китай. Птицы селятся на влажных заболоченных лугах, в долинах водоемов и приозерных котловинах", - поясняется в материале.

Даурские журавли - крупные птицы, высота их тела достигает 1,5-2 м, вес - 5,5 кг. В основном они покрыты темно-серым оперением, маховые и кроющие перья крыльев серебристые, вдоль шей проходят широкие белые полосы. Кожа вокруг глаз голая, имеет ярко-красный оттенок. Представители даурского вида - единственные из рода журавлей, у которых розовые ноги.