Tripadvisor поставил Санья на четвертое место в мировом рейтинге туристических направлений

САНЬЯ /Китай/, 10 июля. /ТАСС/. Китайский курортный город Санья в южной провинции Хайнань занял четвертое место в мировом рейтинге самых популярных направлений для туризма и отдыха, составленном платформой Tripadvisor. Об этом пишет местная газета "Санья жибао".

В рейтинг, подготовка которого основана на анализе отзывов путешественников, вошли в этом году 25 направлений. Данные анализируются за один год.

Как указали в Управлении по продвижению туризма Санья, восстановление нормального туристического потока в городе началось с мая 2020 года. Начиная с третьего квартала прошлого года общее число туристов, остававшихся на ночь в гостиницах города, и общие доходы туристической сферы поддерживались на стабильном уровне. При этом в период государственных праздников в октябре был отмечен рост турпотока на 12,69%, а доходов этой отрасли - на 39,33%.

Основной движущей силой восстановления пострадавшего из-за распространения COVID-19 туризма в городе выступили молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые составили 48% от общего числа гостей, посетивших Санья. Привлекательность этому китайскому курорту придает также программа развития сети магазинов беспошлинной торговли, которые пользуются большой популярностью как у китайских, так и зарубежных туристов.

Общий доход от туризма города Санья 2020 году, согласно данным местного статистического управления, превысил 42,47 млрд юаней (около $6,5 млрд). За прошлый год город с туристическими целями посетило свыше 17,1 млн человек. Больше всего туристов в 2020 году приезжало из Пекина, Шанхая и южной провинции Гуандун. При этом, отметили в управлении, значительно больше молодых людей начали выбирать Санья в качестве места для отдыха.

В начале прошлого года из-за пандемии COVID-19 было отмечено значительное сокращение потока туристов. Только в феврале как раз в самый разгар пляжного сезона в Санья турпоток упал на 95% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Однако ситуация начала постепенно приходить в норму по мере улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Турпоток в Санья в 2020 году, по данным ведомства, смог восстановиться до 70% от того уровня, который был до пандемии.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. За годы 13-й пятилетки (2016-2020 годы) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.