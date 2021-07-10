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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения ковида в России вырос до 1,02

В Москве и Подмосковье индикатор ниже - 0,97

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил расти и составил 1,02. В Москве показатель поднялся до 0,88, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Индикатор по-прежнему превышает единицу в восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Ниже он только в Москве и Подмосковье (0,97).

В Санкт-Петербурге коэффициент снизился до 1,08, в Иркутской области - до 1,09, в Ростовской - до 1,1. В Воронежской области он, напротив, вырос до 1,12, а в Свердловской и Нижегородской областях составил 1,16. В Красноярском крае показатель равен 1,22, в Самарской области - 1,23.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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