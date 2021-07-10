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Кабмин утвердил выделение почти 43,5 млрд рублей на строительство новых школ в регионах

С помощью господдержки до конца 2024 года планируют построить не менее 1,3 тыс. школ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым почти 43,5 млрд рублей будет направлено на строительство новых школ в регионах. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.

"С помощью господдержки до конца 2024 года планируется построить не менее 1,3 тыс. новых школ. К этой работе также планируется привлекать инвесторов и социально ориентированный бизнес. Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете. Из них 21 млрд рублей будет направлен в этом году, остальные - в два последующих года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Решение о выделении средств было принято на заседании кабмина 8 июля по поручению президента России Владимира Путина.

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