Кузнецова одобрила практику в Приамурье беседовать со школьниками о безопасности

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает правильной инициативу властей Амурской области систематически проводить в школах региона пятнадцатиминутные уроки безопасности. Об этом в субботу она сказала журналистам.

"Интересная практика [в Амурской области] - 15 минут раз в неделю уделяются вопросам безопасности во всех школах, независимо от времени года, ситуации. Считаю, - это правильно", - сказала Кузнецова.

Тематические встречи "Пятнадцать минут безопасности" были введены в школах Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова. Это короткие внеклассные занятия, на которых поднимаются различные актуальные темы: от падающих с крыш сосулек до гигиенической безопасности, которая позволит снизить инфекционную заболеваемость. Докладчиками на таких занятиях выступают педагоги, представители спецслужб и сами дети.