Еврокомиссар предостерег страны ЕС от чрезмерной реакции на распространение дельта-штамма

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони считает, что сезону летних отпусков в Европе дельта-штамм коронавируса не угрожает, вследствие чего чрезмерная реакция не требуется. Такую точку зрения он изложил в опубликованном в субботу интервью немецкой редакционной группе Funke .

"Мы должны осознавать, что ситуация из-за дельта-варианта серьезная, но мы все равно можем провести хороший сезон отпусков", - отметил вврокомиссар. Он призвал "избегать чрезмерной реакции", сославшись на высокие темпы вакцинации. По словам Джентилони, в нынешних условиях, когда в ЕС достаточно вакцин, рост числа заразившихся еще не означает существенного ухудшения ситуации.

Он также указал странам - членам Евросоюза на необходимость "отказаться от односторонних ограничительных мер". По мнению еврокомиссара, рестрикции, если в теории и потребуются, должны согласовываться централизованно в Брюсселе.

Разновидность коронавируса, получившая наименование "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что защиту от нее не гарантируют используемые в стране вакцины Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.