Глава Приамурья попросил Кузнецову поддержать строительство корпуса детского приюта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой поднять вопрос строительства второго корпуса Малиновского дома-интерната на уровне Минтруда РФ.

"У нас готова проектная документация по этому корпусу [Малиновского дома-интерната]. Госэкспертиза говорит, что это будет стоить 223 млн рублей. Мы готовы приступить к достройке этого объекта. Считаю, что этот объект очень важен. И обратился за поддержкой к Анне Юрьевне [Кузнецовой], чтобы она этот вопрос подняла на уровне министерства труда и социального развития", - сообщил Орлов журналистам.

Как отметил губернатор, в соцучреждении, которое находится в Бурейском районе области, сегодня размещено 100 детей с ментальными отклонениями и ограничениями по здоровью. Со строительством второго корпуса в учреждении возможно будет разместить на 50 человек больше.

Кузнецова посетила Амурскую область в субботу. В ходе рабочей поездки она побывала в пункте временного размещения людей, пострадавших от наводнения, встретилась с волонтерами и провела рабочее совещание с губернатором региона.