Авиагруппа ВКС "Стрижи" впервые выступила в Кузбассе в честь 300-летия региона

КЕМЕРОВО, 10 июля. /ТАСС/. Пилотажная группа "Стрижи" впервые показала авиашоу в небе над Кемеровской областью в честь 300-летия Кузбасса. Фигуры высшего пилотажа "Стрижи" выполняли на МиГ-29, передает корреспондент ТАСС.

Авиашоу смогли увидеть жители всех крупных городов региона. В небе над Кемеровом, Ленинск-Кузнецким, Белово, Киселевском, Прокопьевском, Новокузнецком, Мысками, Междуреченском и Юргой "Стрижи" продемонстрировали соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, полеты в составе шести экипажей с различными групповыми перестроениями, парный и одиночный пилотаж - всего порядка 30 фигур.

"Впервые в Кузбассе прошли показательные выступления группы "Стрижи". Демонстрация уникальных фигур высшего пилотажа от российских асов стала нашим подарком кузбассовцам к юбилею региона", - цитирует пресс-служба областного правительства слова губернатора Сергея Цивилева.

Всего в авиагруппе" Стрижей" 48 человек - 17 пилотов и 31 специалист технической группы. Командир группы Денис Кузнецов родился в моногороде Юрге Кемеровской области и таким образом поздравил родной регион с юбилеем.

Празднование 300-летия Кузбасса продлится до полуночи. В Кемерове, в частности, пройдут выступления поп-групп "Фабрика" и "Дискотека Авария", а также рок-исполнительницы Дианы Арбениной ("Ночные снайперы"). "Фабрика" и "Дискотека Авария" выступят также в Новокузнецке. В 23:00 (19:00 мск) во всех 34 муниципалитетах прогремят праздничные салюты.

300-летие Кузбасса по указу президента РФ Владимира Путина отмечается в 2021 году. Праздничная дата связана с 1721 годом, когда были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Официальные торжества с участием президента РФ состоялись в Кемерове 6 июля. В городах и районах области праздничные мероприятия проходят в субботу, 10 июля. Всего в рамках празднования юбилейной даты в регионе состоялось около 300 мероприятий международного, федерального и регионального уровней. Еще около 3 тыс. мероприятий организованы в муниципалитетах.