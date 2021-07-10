Ростовская область приостановила проведение массовых мероприятий из-за пандемии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области в условиях роста числа новых случаев заражения коронавирусом приостановили проведение в общественных местах массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"С 12 июля в Ростовской области приостановлено проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера в общественных местах. При этом разрешены политические мероприятия согласно ФЗ "О выборах", однако число участников таких мероприятий не должно превышать 100 человек. При их организации должны быть соблюдены все меры санитарной безопасности", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения в региональное законодательство в субботу внес губернатор Ростовской области Василий Голубев. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу всех работников в возрасте 65 лет и старше. Всего на дистанционную работу должно быть отправлено не менее 30% от общего числа сотрудников.

Документ также предполагает запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей. Исключение сделано только для стадиона "Ростов-Арена", при этом его максимальная заполняемость не должна превышать 50%. Это же требование по количеству зрителей распространено на проведение музыкальных и театральных выступлений.

В торгово-развлекательных центрах приостановлена работа развлекательных объектов. Исключение сделано для аквапарков и кинотеатров. При этом для бассейнов и аквапарков введены ограничения по количеству посетителей: для бассейнов площадь зеркала воды на одного человека должна составлять не менее 10, для аквапарков - не менее 5 квадратных метров. В фитнес-клубах, расположенных в закрытых помещениях, на одного посетителя должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади.

Предприятиям общественного питания разрешено обслуживать не более четырех человек за одним столом. При этом власти сделали исключение для случаев семейного посещения кафе и ресторанов, когда за одним столом могут находиться более четырех человек, если они близкие родственники - родители, дети, супруги.