Полпред в СКФО поручил усилить разъяснительную работу о важности вакцинации в КБР

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка поручил усилить разъяснительную работу среди населения Кабардино-Балкарии о важности вакцинации, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.

"Рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в Кабардино-Балкарии и меры по ее стабилизации. В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции Юрий Чайка поставил задачу усилить разъяснительную работу среди жителей республики по вопросу важности вакцинации", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи полпреда президента РФ в СКФО и главы КБР Казбека Кокова.

В ходе встречи участники также обсудили вопросы социально-экономического и общественно-политического развития региона, а также выполнение решений, принятых на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина 15 июня.

По данным регионального Минздрава, за последние сутки в республике выявили 60 случаев заражения коронавирусом, всего в Кабардино-Балкарии зафиксировано 25 398 случаев инфицирования, 24 074 жителя выздоровели, 524 человека умерли. В госпиталях республики получают лечение 476 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.