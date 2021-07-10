БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июля. /ТАСС/. Около 190 тыс. детей-сирот в России нуждаются в жилье. Для решения этого вопроса необходима госпрограмма, сообщила в субботу журналистам во время рабочей поездки в Амурскую область уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Поговорили о темах, которые волнуют все регионы России, - выдача жилья детям-сиротам. 190 тыс. детей-сирот нуждаются в этом. <…> Мы видим решение в том, чтобы была разработана специальная государственная программа по обеспечению детей жильем. И здесь Министерство строительства и другие ведомства должны эту программу разработать и программу реализовать", - сказала Кузнецова.

Детский омбудсмен добавила, что из-за нерешенного вопроса с жильем у детей этой социальной категории возникают проблемы с регистрацией и как следствие - с трудоустройством.

В Амурской области в 2020 году введена мера поддержки сирот в виде предоставления жилищного сертификата, которая направлена на сокращение очереди на жилье среди граждан этой категории. На сегодня право на нее имеют амурчане в возрасте от 25 лет, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, а также ребенка-инвалида. Размер соцвыплаты рассчитывается из нормы в 33 кв. метра общей площади и средней стоимости одного квадратного метра на местном рынке жилья, приобретенная квартира сразу переходит в собственность сирот. В 2020 году жилищные сертификаты выданы 52 семьям.

По данным правительства Амурской области, в регионе проживают более 4,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Свыше 3,8 тыс. из них устроены в приемные, замещающие семьи, 712 - остаются без попечения родителей и в основном живут в социальных учреждениях.