Во Владикавказе пункт вакцинации открыли в торговом центре

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Мобильный пункт вакцинации открылся в торговом центре Владикавказа. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Северной Осетии, всего в республике более 80 тыс. жителей прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

"Мобильный пункт открылся в торговом центре Владикавказа. В нем можно получить компонент вакцины, не записываясь заранее на процедуру, а лишь придя с паспортом", - сказал собеседник агентства.

В ближайшее время дополнительно планируется поставка очередной партии вакцины - порядка 11 тыс. доз. В Северной Осетии организовано 12 основных пунктов вакцинации, дополнительно 47 пунктов открыто в амбулаториях и ФАПах. Прививочные пункты разворачивают как на базе медучреждений, так и в местах массового скопления людей. Привиться могут все желающие.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 17 652 человек (+42 за сутки), выздоровели 17 114, 234 летальных случая.