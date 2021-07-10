В Шарлотсвилле демонтировали памятник генералу конфедератов Роберту Ли

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Памятник главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли (1807-1870) демонтирован в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния). Об этом сообщает в субботу Национальное общественное радио США (NPR).

По его данным, работы по демонтажу памятника начались рано утром 10 июля. Как видно на видеозаписях, публикуемых пользователями Twitter, конная скульптура была снята с каменного постамента с помощью подъемного крана. В свою очередь телекомпания Fox News отмечает, что вскоре после этого в Шарлотсвилле был также демонтирован памятник другому деятелю конфедератов - генералу Томасу Джексону (1824-1863).

Статуя Джексона была установлена в 1921 году, а памятник Ли - в 1924 году. После демонтажа обе скульптуры останутся в собственности местных властей, пока городской совет не примет решение относительно того, что с ними делать дальше.

12 августа 2017 года в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения праворадикалов и их противников после того, как власти города приняли решение демонтировать статую Ли. Вскоре после начала стычек придерживающийся неонацистских взглядов Алекс Филдс на большой скорости на машине пронесся по одной из улиц и въехал в толпу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых. Погибла 32-летняя Хезер Хэйер, 19 человек пострадали.

Генерал Ли был одним из самых известных американских военачальников. Он долгое время считался национальным героем США, и в южных штатах до сих пор существует его культ. Несмотря на то, что сегодня монументы Конфедерации воспринимаются в современном американском обществе как символы расизма, памятники генералу и другие мемориалы конфедератам установлены во многих южноамериканских городах, где их часто считают героями.

Новая волна

Очередная волна сносов памятников политическим деятелям прошлого, так или иначе связанным с рабством и колониализмом, началась в США на фоне массовых протестов и беспорядков в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая 2020 года жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Это повлекло за собой массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями с полицией, многочисленными случаями мародерства и вандализма.

Во многих случаях протестующие сносили или уродовали монументы деятелям КША, сражавшимся за независимость южных штатов и сохранение рабства. В нескольких городах местные власти сами принимали решение избавиться от вызывающих противоречия в обществе монументов.