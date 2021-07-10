В Мексике власти отправили тысячу полицейских на борьбу с наркокартелями в штате Мичоакан

МЕХИКО, 10 июля. /ТАСС/. Власти штата Мичоакан на западе Мексики направили крупный контингент сотрудников полиции в муниципалитет Агилилья для борьбы с преступностью. Силовикам предстоит бороться с наркокартелями "Новое поколение Халиско" и "Новая мичоаканская семья", сообщила в субботу радиостанция Noticias MVS.

В операции задействованы около тысячи сотрудников полиции, которым были переданы 120 автомобилей, включая бронированные транспортные средства с тяжелым вооружением, грузовики и внедорожники. Борьба наркокартелей за контроль над Агилильей привела к тому, что город к настоящему времени покинули сотни семей, а оставшиеся жители испытывают перебои с энергоснабжением и поставками продовольствия.

Во второй половине июня правительство Мексики отправило более 1,5 тыс. военнослужащих и бойцов Нацгвардии в муниципалитет Самора в Мичоакане, где продолжается противостояние между местными бандами и наркокартелем "Новое поколение Халиско". В прошлом году, согласно официальным данным, в этом штате было совершено 2 456 умышленных убийств, из них 50% пришлись на долю таких муниципалитетов, как Самора, Хакона, Уруапан и Морелия.

В апреле текущего года эксперты мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" включили 18 городов страны в список 50 самых опасных в мире по итогам 2020 года. Первое место занял город Селайя в штате Гуанахуато.