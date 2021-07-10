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Директор Каннского кинофестиваля заявил, что мероприятие не вызвало новых случаев COVID-19

Тьерри Фремо назвал беспочвенными любые слухи о возросшем распространении коронавируса в столице киносмотра на Лазурном берегу

КАНН, 10 июля. /ТАСС/. Международный кинофестиваль в Канне проводится в безопасных санитарных условиях и не сопровождается ростом случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил в субботу генеральный директор 74-го Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, назвав беспочвенными любые слухи о возросшем распространении COVID-19 в столице киносмотра на Лазурном берегу.

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"Мы уделили санитарной ситуации повышенное внимание, - заверил он перед началом очередной кинопремьеры. - Никакого роста случаев заражения коронавирусом в Канне не зафиксировано". Как сообщил гендиректор, в пятницу при проведении 3000 тестов среди участников фестиваля не было отмечено ни одного случая заражения.

"Слухи о каком-либо каннском кластере поэтому совершенно беспочвенны", - подчеркнул он. По словам Фремо, организационный комитет конкурса "уделил повышенное внимание санитарной ситуации с тем, чтобы фестиваль завершился успешно".

В связи с продолжающейся во Франции пандемией COVID-19 международный кинофорум в Канне проводится при строгих санитарных мерах. Для присутствия на площадках киносмотра каждые 48 часов необходимо проходить тест на коронавирус или же представить сертификат о вакцинации препаратами, утвержденными в Евросоюзе. Число зрителей в залах ограничено. На всей территории фестиваля посетителям строго предписано носить маски, а также регулярно пользоваться антисептическим гелем.

Конкурс мирового кинематографа, начавшийся во вторник вечером, завершится в конце следующей недели присуждением "Золотой пальмовой ветви" за лучшую картину, а также других престижных наград. В минувшем году старейший кинофестиваль, проходящий во Франции ежегодно с 1946 года, неоднократно откладывался, но так и не был проведен в очном формате из-за пандемии.

В понедельник французские власти намерены обсудить на совещании в Париже меры по усилению кампании вакцинации с тем, чтобы избежать четвертой волны коронавируса в стране.

Теги
Каннский кинофестивальПандемия COVID-19
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