Экс-сотрудника ЮКОСа Пичугина поместили в СИЗО "Лефортово" на карантин

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Экс-начальник отдела службы экономической безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин в настоящее время находится в СИЗО-2 "Лефортово" на карантине, по этой причине сотрудники администрации СИЗО отказали членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы во встрече с ним. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"Сегодня были в СИЗО "Лефортово". Когда мы попросили пригласить к нам бывшего главу отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, нам отказали. Отказ сотрудники "Лефортово" мотивировали тем, что в настоящий момент, согласно постановлению главного санитарного врача ФСИН, все прибывшие заключенные должны проходить 21-дневный карантин (в связи с действующими ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции)", - сказал Мельников.

По словам правозащитника, он сообщил сотруднику СИЗО о своей вакцинации, а второй наблюдатель, с которым он пришел, переболел коронавирусной инфекцией. "Около часа мы спорили… Безрезультатно. Я считаю, что в данном случае нарушены наши права в части беспрепятственного доступа в места принудительного содержания, будем разбираться и постараемся все же попасть к Алексею Пичугину. Одно можно сказать точно: Алексей Пичугин в данный момент находится в СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово")",- заключил Мельников.

Ранее источник ТАСС, близкий к органам следствия, сообщил, что Пичугин переведен в СИЗО "Лефортово" для дачи показаний по делу бывшего главы компании Михаила Ходорковского.

Перед этим Пичугин, признанный виновным в организации трех убийств и четырех покушений на убийства и осужденный на пожизненное заключение, был этапирован из исправительной колонии номер 6 (ИК-6, "Черный дельфин") в Соль-Илецке Оренбургской области для проведения следственных действий, но о месте его нахождения информации не было.

Пожизненно осужденный

Мосгорсуд 6 августа 2007 года приговорил Пичугина к пожизненному заключению за организацию трех убийств и четырех покушений на убийство, в числе которых убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и московской предпринимательницы Валентины Корнеевой, а также два покушения на предпринимателя Андрея Рыбина. 31 января 2008 года Верховный суд России оставил приговор в силе.

6 июня 2017 года ЕСПЧ опубликовал решение, в котором признал нарушенной в отношении Пичугина ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Право на справедливое судебное разбирательство") и обязал Россию выплатить ему €7,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и €7,47 тыс. в качестве компенсации судебных и других издержек. В декабре 2019 года в Страсбурге Комитет министров СЕ призвал Россию "как можно скорее" рассмотреть вопрос об освобождении Пичугина, а также обратил внимание на возможность о его помилования. Ему трижды было в этом отказано.