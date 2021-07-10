Выставка "Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны" прибыла в Старую Руссу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Выставка "Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны" прибыла в субботу в город Старая Русса Новгородской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

"На железнодорожную станцию Старая Русса прибыл "Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны". Проект реализован командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат", при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы", - говорится в сообщении.

Передвижная выставка "Поезд Победы", посвященная подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, размещена в девяти вагонах, каждый из которых - уникальная история, в которой переплетены события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей. Маршрут по Поезду Победы - это переход от одного эпизода к другому, от довоенной весны 1941 года до победного мая 1945 года. Все эпизоды экспозиции связаны единым художественным аудио рассказом. Виртуальный гид - Лидия - советская девушка, которая в годы войны работала машинистом паровоза. Прообразом рассказчицы стала Елена Чухнюк - машинист паровозной колонны, водившая в период войны эшелоны к линии фронта.

Нынешняя выставка рассказывает о значительном вкладе науки в Победу в Великой Отечественной войне, о труде ученых и конструкторов в предвоенные и военные годы, который позволил осуществить разработку первоклассных самолетов и танков, артиллерийского и стрелкового вооружения, реактивных систем залпового огня и наладить их массовое производство.

"Конечно, это производит впечатление не только на мое поколение, но, думаю, и молодежь не останется равнодушной. Все экспозиции реалистичны, и кажется, что ты в том времени. Это очень важный и нужный проект, и я думаю, что для патриотического воспитания она имеет огромное значение" - сказала на открытии выставки заместитель председателя Новгородской областной Думы Ольга Борисова.

В экспозиции задействовано более 50 видеопроекторов, порядка 12 тачпадов и около 150 уникальных фигур, а также объемный звук, виртуальные панорамы боев и механические спецэффекты.