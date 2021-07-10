"Аэрофлот" порекомендовал пассажирам заранее приезжать в Шереметьево

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" порекомендовала пассажирам заранее приезжать в международный аэропорт Шереметьево для регистрации на рейс. Рекомендация касается как пассажиров, которые летят через международный терминал D (Южный терминальный комплекс Шереметьево), так и пассажиров внутренних рейсов, сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

Что касается международных рейсов, то в терминале D время обслуживания пассажиров может увеличиться из-за необходимости проверки различных формальностей, связанных с коронавирусными ограничениями. На внутренних рейсах, в терминале В, проводится реконструкция привокзальной площади и строительство станции аэроэкспресса, что может усложнять дорожное движение.

"В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок документов, включая результаты ПЦР-тестов об отсутствии инфекции COVID-19, различные виды PLF (Passenger Locator Form), Flight Pass и др., время обслуживания пассажиров, вылетающих за рубеж, на регистрации в терминале D увеличилось. Проверка таких документов производится в соответствии с требованиями страны назначения и является обязанностью авиакомпании. "Аэрофлот" убедительно просит пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно для комфортного прохождения всех формальностей", - отметил Демин.

"В связи с реконструкцией привокзальной площади терминала B и возведением станции аэроэкспресса в районе Северного терминального комплекса аэропорта Шереметьево могут наблюдаться затруднения дорожного движения. "Аэрофлот" просит пассажиров учитывать это обстоятельство при планировании путешествия и прибывать в аэропорт заблаговременно для комфортного прохождения всех предполетных процедур", - добавил представитель "Аэрофлота".

Ранее в субботу в дирекции по связям с общественностью аэропорта Шереметьево сообщили, что необходимая проверка наличия у пассажиров международных рейсов ПЦР-тестов, их срока действия и соответствия персональным данным стала причиной длинных очередей у стоек регистрации. В аэропорту уточнили, что в целях урегулирования ситуации выделяются дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания содействия и консультаций пассажирам.

Кроме того, в аэропорту организовано информирование пассажиров о предупреждении распространения коронавирусной инфекции. В зонах выдачи багажа также транслируется информация о необходимости прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию для пассажиров, прибывших из-за границы.