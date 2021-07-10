Капсулу с посланием потомкам заложили в Уфе в день закрытия Всемирной фольклориады

ТАСС, 10 июля. Капсулу с посланием потомкам, наполненную монетами, украшениями, артефактами, музыкальными инструментами и лоскутками тканей традиционных костюмов, заложили в Уфе в честь закрытия VI Всемирной фольклориады, которая проходила в Башкирии с 3 по 10 июля, сообщается на сайте министерства культуры республики.

"В рамках торжественного закрытия Всемирной фольклориады президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF Филипп Боссан заложил капсулу с посланием потомкам в Древо мира. Капсула времени с посланием будущим поколениям наполнена символами - монетами, украшениями, артефактами, музыкальными инструментами, лоскутками тканей традиционных костюмов и т. д. Капсула будет будет вскрыта через 10 лет", - говорится в сообщении.

Кустурица и "Русские витязи"

Старт торжественному закрытию фольклориады дала в субботу пилотажная группа "Русские витязи": в небе Уфы кружили Су-30СМ и Су-35. Шоу длилось больше получаса, группа из шести истребителей демонстрировала фигуры высшего пилотажа единым строем. Авиашоу проходило над рекой Белой, наблюдать его удобно было с набережной, где собрались тысячи зрителей.

Праздник продолжился выступлением Государственного академического русского хора им. М. Пятницкого. Хедлайнерами вечера стали Эмир Кустурица и группа The No Smoking Orchestra. Также на концерте выступили коллективы из более чем 20 стран мира - Боливии, Коста-Рики, Колумбии, Хорватии, Эстонии, Камеруна, Казахстана, Киргизии, Польши, Черногории, Черногории, Панамы, Франции, Парагвая, Мексики, Румынии, России, Эквадора и Чили, Швейцарии, Узбекистана. На память участники повязали на ветви символического Мирового древа повязки со своими пожеланиями.

Традиционное украшение

В последний день фольклориады в Башкирии представили уникальное традиционное нагрудное украшение башкирской женщины с монетами из 37 стран мира, которые привезли с собой участники фольклориады. Первую монету с символикой фольклориады отчеканил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на церемонии запуска обратного отсчета 100 дней до фольклориады. Последняя монета в украшение была вшита на церемонии торжественного закрытия фестиваля. Памятный экспонат фольклориады передан в Национальный музей Республики Башкортостан.

"Нагрудник с монетами стран-участниц фольклориады - это символ объединения народов, в то же время объект материального культурного наследия. В этом и заключалась идея его создания. У башкир он всегда был символом единения, передавался из поколения в поколение", - цитирует пресс-служба министра культуры Башкирии Амину Шафикову.

"Конечно, итоги фестиваля мы еще будем подводить и подводить. Но уже сейчас могу сказать, что праздник мира и добра удался. Десятки концертов в селах и городах нашей республики, несколько суток прямых трансляций на телеканалах, тысячи публикаций в СМИ в разных уголках планеты, новые знакомства, настоящая дружба между странами-участницами… Мы еще раз подтвердили, что Россия - яркая и очень гостеприимная страна, открытая к диалогу и новым перспективам", - написал в своем аккаунте в Instagram глава Башкирии Радий Хабиров.

О фольклориаде

Проведение всемирной фольклориады было перенесено с 2020 года, она проходит в Башкирии с 3 по 10 июля. В дни фестиваля в Уфе работала главная сцена, на которой выступали творческие коллективы стран-участниц, российские и мировые звезды этномузыки.