Митинг протеста против "дискриминации" отказавшихся привиться прошел в Братиславе

ПРАГА, 10 июля. /ТАСС/. Митинг протеста против ограничения властями Словакии прав граждан, отказавшихся привиться от коронавируса, прошел в субботу перед зданием правительства республики на площади Свободы в центре Братиславы. Об этом сообщило Словацкое телевидение .

В акции протеста, поддержанной находящимися в оппозиции к правительству социал-демократами, приняли участие не менее тысячи граждан. Они потребовали от властей немедленно отказаться от "дискриминации" нежелающих вакцинироваться, что проявляется, в частности, в установленных для них ограничениях при посещении баров и ресторанов, культурно-развлекательных мероприятий, путешествиях за рубеж, а также требовании привиться, предъявляемых к представителям некоторых профессий. На митинге звучали резкие высказывания в адрес президента республики Зузаны Чапутовой и членов кабмина.

Согласно полиции, как отметило ТВ, акция протеста прошла без серьезных инцидентов. Один из ее участников был доставлен в участок для дачи объяснений по поводу использования квадрокоптера, что было сделано вразрез с действующими в республике правилами эксплуатации бытовых беспилотных летательных аппаратов.