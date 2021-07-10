Двое несовершеннолетних измазали краской парапет и скульптуру на Карловом мосту в Праге

ПРАГА, 10 июля. /ТАСС/. Полиция установила в субботу личности вандалов, измазавших несмывающейся голубой краской часть парапета и одну из исторических скульптур на Карловом мосту - достопримечательности Праги. Ими оказались несовершеннолетние юноша и девушка. Со ссылкой на полицию об этом сообщило в субботу Чешское радио.

Чешские закон запрещает властям предоставлять общественности информацию о несовершеннолетних правонарушителях. Поэтому полиция не будет более информировать о произошедшем в пятницу инциденте, о котором известно, что юноша и девушка краской из аэрозольного баллончика нанесли на часть парапета надписи на английском языке.

Нанесенный ими ущерб оценивается не менее, чем в 100 тыс. крон (около €3,9 тыс.). К устранению краски привлечены реставраторы лучших пражских музеев. Чешское законодательство предусматривает наказание до трех лет заключения за порчу культурно-исторического объекта.

Подобный инцидент произошел в Праге два года назад. Тогда два брата-туриста из Германии также измазали часть Карлова моста краской из аэрозольных баллончиков. Они были осуждены на год условно и им на пять лет был запрещен въезд в Чехию. Кроме того, каждый из них заплатил штраф в сумме 100 тыс. крон (примерно €3,9 тыс.).