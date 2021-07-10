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Власти Венесуэлы сообщили о задержании трех боевиков из Колумбии

Правоохранительные органы также "нейтрализовали" 22 преступника в ходе спецоперации в Каракасе, сообщила министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Кармен Мелендес

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Венесуэлы задержали трех боевиков из Колумбии и "нейтрализовали" 22 преступника в ходе спецоперации в Каракасе. Об этом сообщили в субботу исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес и министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Кармен Мелендес.

"В настоящее время дают показания три колумбийских боевика, которые были задержаны в ходе операции", - сказала Родригес на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

По словам исполнительного вице-президента, правоохранительные органы конфисковали оружие, которое было ввезено в страну "из Колумбии и США". "Кроме того, в ходе этой операции были нейтрализованы 22 преступника", - заявила Мелендес. Среди имен преступников, которые назвала министр, не было главарей банды, терроризирующей Каракас.

Мелендес также сообщила, что в столкновениях погибли четверо полицейских.

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КолумбияВенесуэла
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