Путин поздравил Патрушева с 70-летием

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравлении секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву, которому в воскресенье исполнилось 70 лет, отметил его высокие деловые качества и организаторский талант.

"Нас связывают долгие годы дружбы и совместной работы. На всех этапах профессионального пути Вы неизменно демонстрировали высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил Путин, во многом благодаря Патрушеву, его опыту и организаторскому таланту, аппарат Совета безопасности России трудится как слаженная компетентная команда и "содействует эффективному решению ключевых проблем обеспечения национальной безопасности, экономического развития страны, внешней политики и государственного строительства".

"Знаю, что главным для Вас, как истинного патриота, было и остается служение России и нашему народу", - подчеркнул Путин, пожелав Патрушеву здоровья и успехов на благо Отечества.

Биография

Николай Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде, в 1974 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный морской технический университет) по специальности "инженер-механик", в 1975 году - высшие курсы КГБ СССР. Работал в контрразведывательных подразделениях управления КГБ по Ленинградской области, избирался в Совет народных депутатов Петроградского района Ленинграда, был членом КПСС до августа 1991 года.

В 1992-1994 годах Патрушев занимал должность министра безопасности Карелии, затем служил в центральном аппарате ФСБ. В 1998 году работал в Администрации президента РФ Бориса Ельцина, затем вернулся в Федеральную службу безопасности, которую возглавил в августе 1999 года (сменил на этом посту Владимира Путина). В мае 2008 года был назначен секретарем Совета безопасности.

Генерал армии (2001), Герой России (2000), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", имеет другие госнаграды, а также степень доктора юридических наук. Патрушев увлекается волейболом и возглавляет наблюдательный совет всероссийской федерации по этому виду спорта.