Синоптик заявил о низкой вероятности новых природных пожаров в Челябинской области

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Похолодание, которое пришло в Челябинскую область 10 июля, позволит улучшить ситуацию с природными пожарами, условий для их возникновения будет мало. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Произошли пожары на юге Челябинской области, ситуация такова, что на Урале в июне выпало мало осадков, был дефицит. Это, конечно, сказалось. Сейчас происходят значительные изменения температурного режима - с севера перемещаются холодные воздушные массы, потому буквально за три часа 10 июля температура понизилась с 30 до 20 градусов. Условий уже для возникновения лесных пожаров в Челябинской области будет мало", - сказал он.

По словам метеоролога, крупные очаги возгораний возникли в регионе, в частности, из-за дефицита осадков в июне, жаркой погоды и усиления ветрового режима перед периодом похолодания. Перед прохождением холодного фронта всегда усиливается ветер, который привел к стремительному распространению огня в Челябинской области. "Перед фронтом, конечно же, усиливается ветер. И вот этот шквалистый ветер, когда возникает огонь, быстро переносит его на очень большие расстояния", - пояснил Вильфанд, добавив, что несмотря на то, что погодные условия способствовали ухудшению ситуации, это не отменяет антропогенного фактора.

Как сообщили ранее ТАСС в правоохранительных органах региона, причиной возникновения крупных очагов природных пожаров в Челябинской области могли стать сухие грозы. "Согласно предварительной версии, причиной возникновения очагов пожаров в районе населенных пунктов Джабык, Париж и Мочаги стало попадание молний в лесные насаждения во время сухих гроз", - сказал собеседник агентства. Версия человеческого фактора также проверяется.

Из-за шквалистого ветра образовались верховые пожары, огонь перекинулся на два населенных пункта - Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. В наибольшей степени пострадал населенный пункт Джабык, где огонь уничтожил 40 домов. Один житель этого поселка отказался покидать дом и погиб.

Вместе с тем пожарным удалось отстоять от огня 1 800 домов, несмотря на то, что пожары имели характер огненного шторма, когда несколько очагов объединяются в один, а температура горения достигает свыше 700 градусов. При этом скорость распространения пожара составила 150 метров в минуту, огонь преодолевал 20-метровые препятствия, охватывая дома на второй линии от леса. Сейчас ситуацию с пожарами взяли под контроль, угрозы населенным пунктам нет.