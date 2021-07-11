Реконструкцию аэропорта Зея в Приамурье планируют завершить в конце 2022 года

ТАСС, 11 июля. Реконструкция аэропорта Зея на севере Амурской области планируют завершить в декабре 2022 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Реконструкция аэропорта в [городе] Зее будет закончена в декабре 2022 года. Стоимость работ 375 млн рублей. Для нас развитие авиатранспортной доступности для жителей северных районов одно из приоритетных направлений", - приводит пресс-служба слова губернатора Приамурья Василия Орлова.

Ранее сообщалось, что зимой этого года ввели в эксплуатацию первую очередь реконструкции аэропорта. Тогда же удалось возобновить пассажирские перевозки, приостановленные на время проведения первого этапа работ. Планировалось, что вторую очередь сдадут к июлю 2021 года.

Зея находится в 530 километрах от Благовещенска. В городе проживают почти 23 тыс. человек.