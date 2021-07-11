В Псковской области выявили новый очаг заражения коронавирусом на Пушкиногорском заводе

ПСКОВ, 11 июля. /ТАСС/. Новый очаг заболевания коронавирусной инфекцией выявлен на территории Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода в Псковской области. Других очагов заражения в регионе нет, сообщил в воскресенье губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram .

"Специалистами Роспотребнадзора выявлен новый очаг на территории Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода. Других вспышек заболевания в Псковской области нет", - написал Ведерников. По данным пресс-службы администрации региона, на заводе коронавирус выявлен у восьми человек. Ранее власти сообщали о трех активных вспышках коронавируса: в детском саду в городе Опочке, на заводе "Микрон", а также среди сотрудников Пушкиногорской межрайонной больницы.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Псковской области составляет 41 130, 34 032 человека выздоровели, 497 пациентов умерли.

В регионе разрешена работа театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от числа мест. Ограничения по коронавирусу власти региона продлили до конца июля.