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Пандемия COVID-19

В Псковской области выявили новый очаг заражения коронавирусом на Пушкиногорском заводе

На предприятии заболели COVID-19 восемь человек

ПСКОВ, 11 июля. /ТАСС/. Новый очаг заболевания коронавирусной инфекцией выявлен на территории Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода в Псковской области. Других очагов заражения в регионе нет, сообщил в воскресенье губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

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"Специалистами Роспотребнадзора выявлен новый очаг на территории Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода. Других вспышек заболевания в Псковской области нет", - написал Ведерников. По данным пресс-службы администрации региона, на заводе коронавирус выявлен у восьми человек. Ранее власти сообщали о трех активных вспышках коронавируса: в детском саду в городе Опочке, на заводе "Микрон", а также среди сотрудников Пушкиногорской межрайонной больницы.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Псковской области составляет 41 130, 34 032 человека выздоровели, 497 пациентов умерли.

В регионе разрешена работа театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от числа мест. Ограничения по коронавирусу власти региона продлили до конца июля.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия COVID-19
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