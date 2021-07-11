Сергей Лавров поздравил Николая Патрушева с юбилеем

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с 70-летним юбилеем, отметив, что блестящие навыки и выверенные инициативы Патрушева помогают налаживать конструктивный диалог Москвы даже с самыми непримиримыми оппонентами.

"Ваши своевременные и выверенные инициативы, блестящие переговорные навыки не раз приносили ощутимую пользу России, помогали налаживать конструктивный диалог даже с самыми непримиримыми оппонентами, которые продолжают регулярно проверять нашу Родину на прочность. Как говорится, Вашу фирменную подачу знают не только любители волейбола, но и наши партнеры во всем мире", - говорится в послании министра, опубликованном на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, "безупречное многолетнее служение Отечеству на различных ответственных постах, патриотизм, чувство долга и активная гражданская позиция" снискали Патрушеву всеобщее искреннее уважение.

"Знаю Вас также не только как выдающегося государственного деятеля, но и как отличного спортсмена, который, несмотря на занятость, уделяет время любимому волейболу. Как известно, волейбол - игра не на время, а на результат, принцип, которому Вы следуете и в профессиональной деятельности, стремясь всегда добиваться поставленной цели", - отметил глава МИД РФ.

Лавров пожелал Патрушеву крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет счастливой, активной и насыщенной жизни.