В Сочи завершили санитарную обработку домовладений и подтопленных при непогоде территорий

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили санитарную обработку домовладений и прилегающих к ним территорий, которые пострадали от подтоплений во время ливней в Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города в воскресенье.

"Для обеспечения эпидемиологической безопасности специальными дезинфицирующими средствами обработаны домовладения и прилегающие к ним территории в Хостинском, Адлерском и Лазаревском районах, подвергшиеся подтоплению после выхода рек из берегов 5 июля. Специалистами завершены основные работы по санобработке, при необходимости выездные бригады готовы выехать на обработку по заявкам жителей", - говорится в сообщении.

По словам замглавы Сочи Алексея Соколова, специалисты обеззаразили почти 27 тыс. кв. м дворовых территорий и более 100 тыс. кв. м в местах массового пребывания людей. Это необходимо, чтобы избежать вспышек инфекционных заболеваний. Для обработки было использовано более 50 тыс. литров дезраствора.

"Проведена обработка тротуаров, остановочных пунктов и других мест общего пользования на улицах, подвергшихся подтоплению. Работы проводились специальными хлорсодержащими средствами в утренние и ночные часы", - уточнили в пресс-службе.

В воскресенье, 4 июля, на Сочи обрушились дожди со шквалистым ветром. В понедельник дожди продолжились, подтопленными оказались десятки домов, ветер повалил деревья, семь населенных пунктов остались без электричества. Сейчас последствия непогоды устранены, город и пляжи очистили от мусора, ила и веток. Власти сообщили, что более 350 человек получат компенсацию за поврежденные домовладения.