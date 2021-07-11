{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Челябинские власти оценят возможность восстановления домов в пострадавших от пожаров селах

При этом власти учтут пожелания самих жителей Джабыка и Запасного о восстановлении домов или переезде на новое место

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Минстрой Челябинской области проведет оценку состояния участков в Джабыке и Запасном, куда в субботу перекинулся огонь от лесных пожаров. Власти выяснят пожелания жителей в отношении восстановления домов либо переезда на новое место, сообщили в пресс-службе правительства области со ссылкой на министра строительства и инфраструктуры региона Юлия Элбакидзе.

На эту тему

"В первую очередь мы должны выяснить пожелания жителей. Кто-то хочет остаться в поселке и восстановить дом, кто-то, возможно, пожелает переехать. Кроме того, сегодня в поселке Джабык будут работать представители строительных организаций. Они должны определить объем и сроки выполнения работ по строительству жилья", - цитируют в пресс-службе Элбакидзе. Минстрой 11 июля приступает к осмотру участков, где сгорели дома.

В пятницу огонь от лесных пожаров в Челябинской области распространился на два населенных пункта - Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. Большой ущерб понес населенный пункт Джабык, где огонь уничтожил 40 домов. За медицинской помощью обратились 18 человек, один житель поселка Джабык отказался покидать дом и погиб. Были эвакуированы 179 человек, 128 из них - дети. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЧелябинская область
К 800-летию Александра Невского ковчег с его мощами доставили в Тверскую область
Все желающие смогут увидеть святыню в Воскресенском кафедральном соборе Твери до вечера 17 июля
Читать полностью