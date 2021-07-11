Челябинские власти оценят возможность восстановления домов в пострадавших от пожаров селах

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Минстрой Челябинской области проведет оценку состояния участков в Джабыке и Запасном, куда в субботу перекинулся огонь от лесных пожаров. Власти выяснят пожелания жителей в отношении восстановления домов либо переезда на новое место, сообщили в пресс-службе правительства области со ссылкой на министра строительства и инфраструктуры региона Юлия Элбакидзе.

"В первую очередь мы должны выяснить пожелания жителей. Кто-то хочет остаться в поселке и восстановить дом, кто-то, возможно, пожелает переехать. Кроме того, сегодня в поселке Джабык будут работать представители строительных организаций. Они должны определить объем и сроки выполнения работ по строительству жилья", - цитируют в пресс-службе Элбакидзе. Минстрой 11 июля приступает к осмотру участков, где сгорели дома.

В пятницу огонь от лесных пожаров в Челябинской области распространился на два населенных пункта - Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. Большой ущерб понес населенный пункт Джабык, где огонь уничтожил 40 домов. За медицинской помощью обратились 18 человек, один житель поселка Джабык отказался покидать дом и погиб. Были эвакуированы 179 человек, 128 из них - дети. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.