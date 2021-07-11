В России выявили 25 033 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 033, до 5 783 333. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,43%.

В частности, за сутки было выявлено 2 511 случаев заражения в Московской области, 525 - в Нижегородской области, 430 - в Воронежской области, 425 - в Свердловской области, 408 - в Красноярском крае.

Число случаев заражения в Москве увеличилось за сутки на 5 410 против 5 694 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 429 238 заразившихся. В относительном выражении прирост составил 0,38%.

В настоящее время в России продолжают лечение 440 112 человек.

Число выздоровевших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 382. Всего уже выздоровели 5 200 219 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 759 пациентов в Московской области, 417 - в Нижегородской области, 402 - в Свердловской области, 349 - в Воронежской области, 299 - в Пермском крае.

В Москве по выздоровлению выписали 6 835 пациентов за сутки, за все время вылечился 1 228 601 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 176 989 человек.

Число умерших

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 749 против 752 днем ранее, до 143 002.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,47%.

В частности, за сутки зарегистрировано по 29 смертей в Нижегородской и Иркутской областях, по 21 - в Краснодарском крае и Пензенской области, 20 - в Ростовской области, по 19 - в Московской области и Республике Бурятия.

За сутки в Москве было зарегистрировано 110 летальных исходов, всего, по данным штаба, умерли 23 648.