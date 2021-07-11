В Петербурге впервые с 31 января выявили более 2 000 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 2 007, что стало максимумом с 31 января.

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Это следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в городе выявили 1 978 заболевших. Всего с начала пандемии, по данным штаба, там заразились 489 928 человек (около 9% населения).

За сутки число выздоровевших увеличилось на 975, до 468 969. Количество летальных исходов возросло на 103, до 17 495.