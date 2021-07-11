В Свердловской области выявили максимальное суточное число заболевших ковидом за пандемию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у 425 жителей Свердловской области, согласно данным регионального оперативного штаба. Предыдущее рекордное значение по числу выявленных за сутки случаев COVID-19 было зафиксировано в области в декабре 2020 года - 418 человек.

"На Среднем Урале выявлено 425 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди них 193 случая было обнаружено в Екатеринбурге.

Всего с начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 97 669 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 90 973 пациента уже выздоровели, 4 013 умерли. Сейчас состояние 643 госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 388 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 281 - на аппаратах ИВЛ.