На Кубани зафиксировали суточный максимум заразившихся коронавирусом с начала пандемии

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Максимальное количество заразившихся коронавирусом за сутки зафиксировали в Краснодарском крае, показатель составил 220 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани в воскресенье.

"В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 220 случаев COVID-19. Среди заболевших 84 мужчины, 136 женщин, 10 детей. Возраст пациентов от одного года до 87 лет", - говорится в сообщении.

Предыдущий максимальный показатель (217 человек) был зафиксирован 10 июля.

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодаре, где COVID-19 диагностирован у 46 человек. 27 человек выявили в Динском районе и 15 - в Анапе.

По данным оперштаба, общее число случаев заражения в регионе составляет 54 185. За все время пандемии выздоровели 45 991 человек, более 3,5 тыс. пациентов умерли. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 75 человек, еще шесть - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В регионе режим повышенной готовности был продлен до 1 октября. С 1 июля гостиницы и отели Кубани заселяют гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса. С 1 августа отели и гостиницы смогут принимать гостей, у которых есть сертификат о вакцинации, справка и том, что человек переболел коронавирусом не более полугода назад, либо тех, кто готов привиться в течение трех дней на курорте.